Мілан продовжує готуватися до старту нового сезону, який для команди розпочнеться 13 серпня матчем проти Удінезе.

Товариський матч

Мілан – Перголеттезе – 7:1

Голи: Де Кетеларе (хет-трик), Лазетіч (дубль), Побега, Адлі

Учора "россонері" грали з Віченцою, а сьогодні Стефано Піолі організував іспит для футболістів, які мали менше ігрової практики. Суперником знову була команда Серії С, а Мілан знову здобув перемогу з величезним рахунком. Гра пройшла за зачиненими дверима на тренувальній базі чемпіонів Італії.

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Свої перші голи у червоно-чорній футболці забив Шарле Де Кетеларе. Також відзначилися інші новачки: Ясін Адлі, якого купили ще минулого літа, Томмазо Побега, який повернувся в рідний клуб, та Марко Лазетіч. Серб перебрався у Мілан ще взимку, але виступав за молодіжну команду.