Подопечные Фернанду Сантуша проиграли албанцам со счетом 0:2. Роберт Левандовски во встрече был почти не заметен и не смог помочь своей команде забить хотя бы один мяч.

Безумный гол с острого угла в видеообзоре матча Албания – Польша – 2:0

Тусклая игра капитана и главной звезды команды разочаровала фанатов, которые во время матча требовали от Левандовски большего вовлечения в игру. После встречи ультрас хотели поговорить с нападающим и скандировали: "Где капитан, йо**ный капитан?"

Напомним, что нападающий Барселоны за национальную сборную забил всего три гола в последних шести матчах. Сейчас сборная Польши занимает в своей группе четвертое место, имея в своем активе шесть баллов. Команда Сантуша отстает от первого места на четыре очка.

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