Нападника збірної Польщі Роберта Лєвандовскі освистали ультрас у відбірковому матчі до Євро-2024 проти Албанії.

Підопічні Фернанду Сантуша програли албанцям з рахунком 0:2. Роберт Лєвандовскі в зустрічі був майже не помітним і не зміг допомогти своїй команді забити бодай один м'яч.

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Тьмяна гра капітана та головної зірки команди розчарувала фанатів, які під час матчу вимагали від Лєвандовскі більшого залучення у гру. Після зустрічі ультрас хотіли поговорити з нападником та скандували: "Де капітан, йо**ний капітан?"

Нагадаємо, що нападник Барселони за національну збірну забив лише три голи в останніх шести матчах. Наразі збірна Польщі посідає у своїй групі четверту сходинку, маючи у своєму активі шість балів. Команда Сантуша відстає першого місця на чотири очки.

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