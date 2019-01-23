Де Йонг решил перейти в Барселону – "блаугранас" заплатят за хавбека 90 млн евро

Барселона опередила ПСЖ в погоне за подписание полузащитника Аякса Фрэнки де Йонга.

Как сообщает Catalunya Radio, после напряженных переговоров один из главных талантов Аякса Фрэнки де Йонг решил перейти в Барселону, отклонив предложение ПСЖ и еще ряда ведущих клубов Европы.

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"Блаугранас" стремятся оформить трансфер как можно скорее. Сегодня делегация Барселоны прилетит в Амстердам, чтобы уладить последние детали будущего перехода. Ожидается, что Фрэнки станет игроком Барсы летом и подпишет контракт на 5 лет.

Нидерландское издание De Telegraaf сообщает, что каталонский клуб заплатит за де Йонга 90 млн евро. У Аякса было предложение от ПСЖ в размере 75 млн евро, однако агент футболиста уже сообщил парижанам о желании его клиента продолжить карьеру на Камп Ноу со следующего сезона.

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