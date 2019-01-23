toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ТРАНСФЕРЫ ЛИВЕРПУЛЬ - ЛЕСТЕР СИТИ БАРСЕЛОНА - СЕВИЛЬЯ

Де Йонг решил перейти в Барселону – "блаугранас" заплатят за хавбека 90 млн евро

23 января 09:30 468 Читати українською
Де Йонг решил перейти в Барселону – "блаугранас" заплатят за хавбека 90 млн евро
Фрэнки де Йонг / EPE

Барселона опередила ПСЖ в погоне за подписание полузащитника Аякса Фрэнки де Йонга.

Как сообщает Catalunya Radio, после напряженных переговоров один из главных талантов Аякса Фрэнки де Йонг решил перейти в Барселону, отклонив предложение ПСЖ и еще ряда ведущих клубов Европы.

Челси предложил 100 млн фунтов за Коутинью, – Express

"Блаугранас" стремятся оформить трансфер как можно скорее. Сегодня делегация Барселоны прилетит в Амстердам, чтобы уладить последние детали будущего перехода. Ожидается, что Фрэнки станет игроком Барсы летом и подпишет контракт на 5 лет.

Нидерландское издание De Telegraaf сообщает, что каталонский клуб заплатит за де Йонга 90 млн евро. У Аякса было предложение от ПСЖ в размере 75 млн евро, однако агент футболиста уже сообщил парижанам о желании его клиента продолжить карьеру на Камп Ноу со следующего сезона.

Кевин-Принс Боатенг официально перешел в Барселону

Теги
Трансферы Трансферы Чемпионата Испании Главное Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен Фрэнки де Йонг Фрэнки де Йонг Трансферы Барселоны Барселона Барселона Испания Аякс Аякс
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Роджерс рассказал, где Швед доиграет сезон 2018/19
    Світ — 09:13496 Роджерс рассказал, где Швед доиграет сезон 2018/19
3
час
:
6
мин
Шахтер
16:00
Лех
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук