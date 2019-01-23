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Де Йонг вирішив перейти в Барселону – "блаугранас" заплатять за хавбека 90 млн євро

09:27 620 Читать на русском
Де Йонг вирішив перейти в Барселону – "блаугранас" заплатять за хавбека 90 млн євро
Френкі де Йонг / EPE

Барселона випередила ПСЖ в гонитві за підписання півзахисника Аякса Френкі де Йонга.

Як повідомляє Catalunya Radio, після напружених перемовин один із головних талантів Аякса Френкі де Йонг вирішив перейти у Барселону, відхиливши пропозицію ПСЖ та ще низки провідних клубів Європи.

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"Благранас" прагнуть оформити трансфер якомога швидше. Сьогодні агенти прилетять в Амстердам, щоб залагодити останні деталі майбутнього переходу. Очікується, що Френкі стане гравцем Барси влітку.

Нідерландське видання De Telegraaf повідомляє, що каталонський клуб заплатить за де Йонга 90 млн євро. Аякс мав пропозицію від ПСЖ у розмірі 75 млн євро, однак агент футболіста вже повідомив парижанам про бажання його клієнта продовжити кар'єру на Камп Ноу з наступного сезону.

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