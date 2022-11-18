Незадолго до объявления заявки на ЧМ-2022 Луис Энрике позвонил Де Хеа и сообщил, что вратарь не поедет в Катар на Мундиаль. Тренер сборной Испании назвал свой выбор техническим решением. Просьбу Де Хеа объяснить причину невызова наставник проигнорировал.

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Через несколько дней Давид получил звонок от Луиса Рубиалеса – руководителя испанской федерации футбола. Он поздравил кипера с завершением карьеры в национальной команде. Эти слова очень удивили испанца, ведь никаких заявлений такого содержания он не делал.

Де Хеа был ошеломлен, поскольку в последнее время демонстрировал довольно приличную игру и рассчитывал хотя бы на место в тройке киперов. Но еще больше Давид возмущен общением Луиса Энрике и Рубиалеса. В Испании предполают, что именно тренер сообщил Рубиалесу недостоверную информацию об уходе Де Хеа из сборной, сообщает La Razon.

Давид Де Хеа дебютировал за сборную Испании в 2014 году, сыграв 45 поединков. Впрочем, последний раз кипер Ман Юнайтед выходил на поле в составе "Фурии Рохи" еще в октябре 2020-го. Интересно, что это произошло в матче против Украины – тогда гол Виктора Цыганкова принес "сине-желтым" победу на Олимпийском НСК в поединке Лиги наций (1:0). В 2022 году Де Хеа даже не вызывался в сборную.

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