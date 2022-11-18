Незадовго до оголошення заявки на ЧС-2022 Луїс Енріке зателефонував Де Хеа і повідомив, що воротар не поїде в Катар на Мундіаль. Тренер збірної Іспанії назвав свій вибір технічним рішенням. Прохання Де Хеа пояснити причину невиклику наставник проігнорував.

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Через кілька днів Давід отримав дзвінок від Луїса Рубіалеса – очільника іспанської федерації футболу. Той привітав кіпера із завершенням кар'єри у національній команді. Ці слова дуже здивували іспанця, адже жодних заяв такого змісту він не робив.

Де Хеа був приголомшений, позаяк останнім часом демонстрував доволі пристойну гру і розраховував бодай на місце у трійці кіперів. Але ще більше Давід обурений спілкуванням Луїса Енріке і Рубіалеса. В Іспанії припускають, що саме тренер повідомив Рубіалесу недостовірну інформацію про відхід Де Хеа зі збірної, повідомляє La Razon.

Давід Де Хеа дебютував за національну збірну Іспанії у 2014 році, зігравши 45 поєдинків. Втім, востаннє кіпер Ман Юнайтед виходив на поле у складі "Фурії Рохи" ще у жовтні 2020-го. Цікаво, що це сталося у матчі проти України – тоді гол Віктора Циганкова приніс "синьо-жовтим" перемогу на НСК Олімпійський у поєдинку Ліги націй (1:0). У 2022 році Де Хеа навіть не викликався до збірної.

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