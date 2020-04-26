Де Хеа хочет остаться в Манчестер Юнайтед, несмотря на появление серьезного конкурента

Голкипер "красных дьяволов" настроен продолжить выступления в команде.

Напомним, в последние годы Де Хеа активно интересовался мадридский Реал, но в итоге испанцы подписали Тибо Куртуа, а Давид продлил контракт с Манчестер Юнайтед. Летом в ряды манкунианцев вернется перспективный Дин Хендерсон, выступающий на правах аренды за Шеффилд Юнайтед, но появление кокурента не пугает Де Хеа.

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"Я выступаю за МЮ практически 10 лет. Здесь я повзрослел. Просто быть частью этого клуба – невероятно, не говоря уже о таком длительном периоде. Надеюсь, что смогу остаться здесь надолго.

Жаль, что сезон остановился, ведь мы набрали хороший ход. Бруну Фернандеш очень помог нам, это удивительный футболист. Впрочем, некоторые наши игроки были травмированы – надеюсь, они пригодятся нам после возобновления сезона", – цитирует испанца Daily Mail.

Контракт Де Хеа с манкунианцами действует еще 3 года. Голкипер перебрался в Англию в 2011-м из мадридского Атлетико и стал в составе МЮ чемпионом Англии.

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