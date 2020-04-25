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Фред признался, что легенда Манчестер Юнайтед спас его карьеру в АПЛ

14:01 9 Читати українською
Фред признался, что легенда Манчестер Юнайтед спас его карьеру в АПЛ
Фред и Каррик / фото: Ман Юнайтед

Полузащитник Манчестер Юнайтед Фред рассказал о сотрудничестве с ассистентом главного тренера манкунианцев Майклом Карриком.

"Он мне очень помог в процессе адаптации после перехода. Каррик был идолом в этом клубе и был замечательным игроком на той же позиции, на которой играю я. Каждый день он мне очень помогает, всегда разговаривает со мной. После тренировок мы всегда работаем дополнительно.

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Каррик прекрасно понимает игру, он сам это все прожил, и невозможно, чтобы кто-то лучше него помог мне. Он знает о трудностях, ярлыках, и пытается показать мне все в тренировочном процессе и в играх. Это имеет для меня большое значение, поэтому я ему очень благодарен", – цитирует Фреда The Sun.

Напомним, Фред перешел из Шахтера в Манчестер Юнайтед летом 2018 года за 59 млн евро. В нынешнем сезоне бразилец провел за манкунианцев 30 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи. Добавим, что в своем первом сезоне в Англии хавбек сыграл лишь 17 матчей.

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