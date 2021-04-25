Главный тренер Сассуоло Роберто Де Дзерби признался, что решение относительно своего будущего дается ему очень тяжело.

"Кроме восьмого, седьмого или шестого места в таблице, я смотрю на взаимопонимание – что игроки, клуб и фаны дают мне. Это не наша окончательная позиция.

Шахтер предложил Де Дзерби двухлетний контракт, – журналист

Понятно, что тяжело показать лучше результаты, чем сейчас. Уверяю, было бы упрощением принять решение о будущем в клубе, отталкиваясь от позиции в таблице.

Не говоря о других клубах, я хочу рассмотреть вопрос о продолжении своей карьеры очень внимательно. Раньше я принимал решение инстинктивно. На этот раз я хочу серьезно подумать об этом. Провожу бессонные ночи в раздумьях", – цитирует Де Дзерби Football Italia.

Напомним, ранее сообщалось, что Шахтер предложил 41-летнему специалисту контракт на 2 года.

Де Дзерби тренирует Сассуоло с лета 2018 года. Под его руководством команда второй сезон подряд держится на восьмой строчке Серии А, демонстрируя сверхрезультативную игру. Ранее коуч работал с Палермо, Беневенто, Фоджей и Дарфо Боарио.

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