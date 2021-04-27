Де Дзербі в Шахтар: журналіст розкрив зарплату потенційного наступника Каштру
Донецький клуб все ще налаштований призначити Роберто Де Дзербі новим головним тренером.
"Гірники" продовжують працювати над призначенням італійського фахівця новим наставником, повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму Twitter.
Де Дзербі – про пропозицію Шахтаря: Проводжу безсонні ночі в роздумах
Шахтар вже запропонував контракт Де Дзербі. Потенційна угода розрахована на два роки (до 2023 року) та включає у себе зарплатню у розмірі 4 мільйонів євро на рік. ЗМІ раніше повідомляли, що головним ініціатором приходу Роберто в донецький колектив виступає Даріо Срна.
Нагадаємо, Де Дзербі тренує Сассуоло з літа 2018 року. Під його керівництвом команда другий сезон поспіль тримається на восьмій сходинці Серії А, демонструючи надрезультативну гру.
А от Шахтар Луїша Каштру втратив шанси на будь-які трофеї у поточній кампанії. Угода португальця з "помаранчево-чорними" завершується вже влітку, а медіа пророкують йому відхід з колективу.
Шевченко у Шахтарі – як відповідь Динамо та Луческу: несподіваний варіант і ще 5 тренерів на заміну Каштру