Донецький клуб все ще налаштований призначити Роберто Де Дзербі новим головним тренером.

"Гірники" продовжують працювати над призначенням італійського фахівця новим наставником, повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму Twitter.

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Шахтар вже запропонував контракт Де Дзербі. Потенційна угода розрахована на два роки (до 2023 року) та включає у себе зарплатню у розмірі 4 мільйонів євро на рік. ЗМІ раніше повідомляли, що головним ініціатором приходу Роберто в донецький колектив виступає Даріо Срна.

Нагадаємо, Де Дзербі тренує Сассуоло з літа 2018 року. Під його керівництвом команда другий сезон поспіль тримається на восьмій сходинці Серії А, демонструючи надрезультативну гру.

А от Шахтар Луїша Каштру втратив шанси на будь-які трофеї у поточній кампанії. Угода португальця з "помаранчево-чорними" завершується вже влітку, а медіа пророкують йому відхід з колективу.

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