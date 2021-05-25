Потенциально новый тренер "горняков" приведет с собой трех специалистов, сообщает журналист Николо Скира.

Де Дзерби прилетел в Киев для подписания контракта с Шахтером

Речь идет о первом помощнике Давиде Поссанцини и двух тренерах по физподготовке – Маркаттильо Маркаттильи и Винченцо Терезе. Все они помогали Де Дзерби в Сассуоло. Контракт тренерского штаба с Шахтером будет рассчитан на два года, но официальное подтверждение ожидается уже завтра.

Заметим, что Де Дзерби с помощниками стали свободными агентами, поэтому достанутся Шахтеру без компенсации.

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