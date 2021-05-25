Де Дзерби приведет в Шахтер трех своих помощников
15:42 - Читати українською
Роберто Де Дзерби собирается тренировать Шахтер со знакомыми ассистентами.
Потенциально новый тренер "горняков" приведет с собой трех специалистов, сообщает журналист Николо Скира.
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Речь идет о первом помощнике Давиде Поссанцини и двух тренерах по физподготовке – Маркаттильо Маркаттильи и Винченцо Терезе. Все они помогали Де Дзерби в Сассуоло. Контракт тренерского штаба с Шахтером будет рассчитан на два года, но официальное подтверждение ожидается уже завтра.
Заметим, что Де Дзерби с помощниками стали свободными агентами, поэтому достанутся Шахтеру без компенсации.
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