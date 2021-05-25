Итальянский специалист уже прилетел в Киев и попал в объективы камер журналистов ПРОФУТБОЛ Digital.

Маркевич выразил опасения относительно прихода Де Дзерби в Шахтер

Ожидается, что вскоре Де Дзерби подпишет контракт с Шахтером. По неофициальным данным, соглашение будет рассчитано на два сезона. Сам итальянец отказался давать однозначные комментарии: "Потом, все потом".

Напомним, в течение последних трех лет Де Дзерби возглавлял Сассуоло. Контракт с "нероверди" завершается этим летом, поэтому наставник достанется Шахтеру без компенсации.

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