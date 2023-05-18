Де Дзерби претендует на звание лучшего тренера сезона АПЛ – 5 серьезных конкурентов
Английская Премьер-лига понемногу подводит итоги сезона 2022/23, который завершается совсем скоро.
За звание лучшего тренера текущей кампании сразятся 6 специалистов. Проголосовать за своего фаворита можно по ссылке до 22 мая. Победитель будет объявлен 30 числа, когда голоса фанатов объединят с голосами экспертов.
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В список претендентов вошли:
– Микель Артета (Арсенал);
– Роберто Де Дзерби (Брайтон);
– Унаи Эмери (Астон Вилла);
– Хосеп Гвардиола (Манчестер Сити);
– Эдди Хау (Ньюкасл);
– Марку Силва (Фулхэм).
За 2 тура до конца чемпионата лидируют "горожане", "канониры" идут вторыми, а "сороки" – третьими. Команда Де Дзерби расположилась шестой, подопечные Эмери – восьмыми, а коллектив Силвы – десятым.
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