За звание лучшего тренера текущей кампании сразятся 6 специалистов. Проголосовать за своего фаворита можно по ссылке до 22 мая. Победитель будет объявлен 30 числа, когда голоса фанатов объединят с голосами экспертов.

Арсенал без Зинченко разгромно проиграл Де Дзерби и похоронил последние надежды на чемпионство

В список претендентов вошли:

– Микель Артета (Арсенал);

– Роберто Де Дзерби (Брайтон);

– Унаи Эмери (Астон Вилла);

– Хосеп Гвардиола (Манчестер Сити);

– Эдди Хау (Ньюкасл);

– Марку Силва (Фулхэм).

За 2 тура до конца чемпионата лидируют "горожане", "канониры" идут вторыми, а "сороки" – третьими. Команда Де Дзерби расположилась шестой, подопечные Эмери – восьмыми, а коллектив Силвы – десятым.

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