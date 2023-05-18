Де Дзербі претендує на звання найкращого тренера сезону АПЛ – є 5 серйозних конкурентів
Англійська Прем'єр-ліга потроху підбиває підсумки сезону 2022/23, який завершується зовсім скоро.
За звання найкращого тренера поточної кампанії поборються 6 фахівців. Проголосувати за свого фаворита можна за посиланням до 22 травня. Переможця буде оголошено 30 числа, коли голоси фанатів поєднають з голосами експертів.
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У список претендентів увійшли:
– Мікель Артета (Арсенал);
– Роберто Де Дзербі (Брайтон);
– Унаї Емері (Астон Вілла);
– Хосеп Гвардіола (Манчестер Сіті);
– Едді Хау (Ньюкасл);
– Марку Сілва (Фулхем).
За 2 тури до кінця чемпіонату лідирують "містяни", "каноніри" йдуть другими, а "сороки" – третіми. Команда Де Дзербі наразі розташувалась шостою, підопічні Емері – восьмими, а колектив Сілви – десятим.
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