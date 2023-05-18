Англійська Прем'єр-ліга потроху підбиває підсумки сезону 2022/23, який завершується зовсім скоро.

Роберто Де Дзербі та Мікель Артета / Фото Арсенала

За звання найкращого тренера поточної кампанії поборються 6 фахівців. Проголосувати за свого фаворита можна за посиланням до 22 травня. Переможця буде оголошено 30 числа, коли голоси фанатів поєднають з голосами експертів.

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У список претендентів увійшли:

– Мікель Артета (Арсенал);

– Роберто Де Дзербі (Брайтон);

– Унаї Емері (Астон Вілла);

– Хосеп Гвардіола (Манчестер Сіті);

– Едді Хау (Ньюкасл);

– Марку Сілва (Фулхем).

За 2 тури до кінця чемпіонату лідирують "містяни", "каноніри" йдуть другими, а "сороки" – третіми. Команда Де Дзербі наразі розташувалась шостою, підопічні Емері – восьмими, а колектив Сілви – десятим.

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