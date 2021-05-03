Наставник Сассуоло не хочет работать в Фиорентине, которая стремилась видеть его на тренерской скамье вместо Джузеппе Якини.

Как известно, донецкий Шахтер рассматривает 41-летнего Де Дзерби как преемника Луиша Каштру. Португалец практически гарантированно покинет "горняков" по окончании сезона, а итальянец считается одним из фаворитов на его место.

Шахтер заинтересован в приглашении Гаттузо – итальянское СМИ рассекретило солидный список претендентов на специалиста

Одним из конкурентов Шахтера в борьбе за Де Дзерби называли Фиорентину, которая под руководством Джузеппе Якини занимает 14 место в турнирной таблице Серии А. Впрочем, наставник Сассуоло уже отказался переезжать в живописную Флоренцию. Как и действующий главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо.

И Де Дзерби, и Гаттузо требовали от руководства "фиалок" серьезной кадровой ротации. Оба хотели привить команде совсем другой футбол, чем тот, который она демонстрирует сейчас. Компромисс найти не удалось – соответственно, Де Дзерби и Гаттузо в Фиорентине не будет. По крайней мере, в следующем сезоне. Главным претендентом на пост наставника "Виолы" стал тренер Вероны Иван Юрич, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Шевченко у Шахтарі – як відповідь Динамо та Луческу: несподіваний варіант і ще 5 тренерів на заміну Каштру