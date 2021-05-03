Керманич Сассуоло не хоче працювати у Фіорентині, яка прагнула бачити його на тренерській лаві замість Джузеппе Якіні.

Як відомо, донецький Шахтар розглядає 41-річного Де Дзербі як наступника Луїша Каштру. Португалець практично гарантовано покине "гірників" по завершенні сезону, а італієць вважається одним із фаворитів на його місце.

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Одним із конкурентів Шахтаря в боротьбі за Де Дзербі називали Фіорентину, яка під керівництвом Джузеппе Якіні посідає 14 місце в турнірній таблиці Серії А. Втім, наставник Сассуоло вже відмовився переїжджати у мальовничу Флоренцію. Як і чинний головний тренер Наполі Дженнаро Гаттузо.

І Де Дзербі, і Гаттузо вимагали від керівництва "фіалок" серйозної кадрової ротації. Обидва хотіли прищепити команді зовсім інший футбол, ніж той, який вона демонструє зараз. Компромісу знайти не вдалося – відповідно, Де Дзербі і Гаттузо у Фіорентині не буде. Принаймі, у наступному сезоні. Головним претендентом на посаду наставника "Віоли" став керманич Верони Іван Юріч, повідомляє Football Italia з посиланням на Sky Sport Italia.

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