Итальянская Пиза после прекращения сотрудничества Лукой Д'Анджело продолжает поиски нового главного тренера, сообщает PianetaSerieB со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Йовичевич может возглавить Шахтер вместо Де Дзерби

Одним из вариантов называют Роберто Де Дзерби. Наставник Шахтера имеет серьезных конкурентов: Даниэле Де Росси (ассистент главного тренера сборной Италии), Филиппо Индзаги (экс-наставник Брешии), Аурелио Андреаццоли (бывший тренер Эмполи).

Ранее Роберто сообщал, что Шахтер позволил ему искать новое место работы. Де Дзерби вроде бы желает вернуться в родную Серию А. Пизе немного не хватило, чтобы подняться в элитный дивизион – команда уступила Монце 3:4 в матче плей-офф за путевку в Серию А.

Де Дзербі – out. Шахтар між Вернидубом та Скрипником