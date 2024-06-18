Полесье на официальном сайте сообщило о приходе Алексея Гуцуляка.

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Контракт рассчитан на 2 года. Ранее журналист Владимир Зверов сообщал, что за Гуцуляка заплатили 600 тысяч евро.

В прошлом сезоне Алексей провел 32 матча за СК Днепр во всех турнирах, в которых отметился 9 голами и 4 ассистами. В марте Гуцуляк даже дебютировал за сборную Украины в полуфинальном матче плей-офф квалификации к Евро-2024 против Боснии и Герцеговины.

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