Все больше клубов проявляют свой интерес к итальянскому наставнику "горняков".

Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби попал в сферу интересов Салернитаны, сообщает Stop&Goal.com со ссылкой на Il Mattino.

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На днях с должности спортивного директора "гранатовых" был уволен Вальтер Сабатини, который привел в команду нынешнего наставника Давида Николу. Несмотря на продление контракта с коучем, его будущее в команде после ухода Сабатини уже не выглядит надежным. Если смена тренера все-таки произойдет, Де Дзерби станет основным кандидатом. Интересно, что еще одним претендентом на этот пост называют Фабио Каннаваро.

К слову, по информации СМИ, в услугах наставника Шахтера заинтересованы также Удинезе и Галатасарай.

Напомним, по итогам прошлого сезона Салернитана заняла в турнирной таблице Серии А 17-ю строчку и сохранила место в элите.

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