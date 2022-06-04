Де Дзерби может покинуть Шахтер ради аутсайдера Серии А
Все больше клубов проявляют свой интерес к итальянскому наставнику "горняков".
Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби попал в сферу интересов Салернитаны, сообщает Stop&Goal.com со ссылкой на Il Mattino.
Де Дзерби заинтересовал Галатасарай – наставник Шахтера может стать козырем будущего президента "львов"
На днях с должности спортивного директора "гранатовых" был уволен Вальтер Сабатини, который привел в команду нынешнего наставника Давида Николу. Несмотря на продление контракта с коучем, его будущее в команде после ухода Сабатини уже не выглядит надежным. Если смена тренера все-таки произойдет, Де Дзерби станет основным кандидатом. Интересно, что еще одним претендентом на этот пост называют Фабио Каннаваро.
К слову, по информации СМИ, в услугах наставника Шахтера заинтересованы также Удинезе и Галатасарай.
Напомним, по итогам прошлого сезона Салернитана заняла в турнирной таблице Серии А 17-ю строчку и сохранила место в элите.
Ярмоленко в Динамо, Рух витіснить Зорю, сильна збірна і бідні "аграрії" – що буде з українським футболом?