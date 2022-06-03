Де Дзерби заинтересовал Галатасарай – наставник Шахтера может стать козырем будущего президента "львов"
Итальянский коуч "горняков" Роберто Де Дзерби получил очередной вариант продолжения карьеры.
Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби может возглавить Галатасарай, сообщает Ajansspor.
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Стамбульцы по итогам сезона 2021/22 финишировали в турнирной таблице турецкой Суперлиги на тринадцатом месте, поэтому в клубе назревают серьезные изменения. В ближайшее время должны пройти выборы нового президента "львов".
На эту должность претендуют два кандидата – Дурсун Озбек и Эшреф Хамамджиоглу, каждый из которых имеет свою избирательную программу и взгляды на развитие клуба в будущем.
В частности, 68-летний Хамамджиоглу новым главным тренером Галатасарая видит именно Де Дзерби. Отмечается, что с итальянцем уже были проведены консультации по поводу возможного будущего сотрудничества. В свою очередь Озбек хочет пригласить на должность коуча Окана Бурука, последним местом работы которого был Истанбул Башакшехир.
Напомним, ранее сообщалось об интересе к Де Дзерби со стороны Удинезе.
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