Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби может возглавить Галатасарай, сообщает Ajansspor.

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Стамбульцы по итогам сезона 2021/22 финишировали в турнирной таблице турецкой Суперлиги на тринадцатом месте, поэтому в клубе назревают серьезные изменения. В ближайшее время должны пройти выборы нового президента "львов".

На эту должность претендуют два кандидата – Дурсун Озбек и Эшреф Хамамджиоглу, каждый из которых имеет свою избирательную программу и взгляды на развитие клуба в будущем.

В частности, 68-летний Хамамджиоглу новым главным тренером Галатасарая видит именно Де Дзерби. Отмечается, что с итальянцем уже были проведены консультации по поводу возможного будущего сотрудничества. В свою очередь Озбек хочет пригласить на должность коуча Окана Бурука, последним местом работы которого был Истанбул Башакшехир.

Напомним, ранее сообщалось об интересе к Де Дзерби со стороны Удинезе.

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