Кевин-Принс Боатенг признался, что работа с Роберто Де Дзерби имела немаловажное значение в его карьере.

"Если бы я встретился с Де Дзерби 10-12 лет назад, все было бы иначе. Думаю, это лучший тренер следующих 20-30 лет. Он способен прокачать каждого футболиста: от резервного вратаря до основного форварда.

Гвардиола отреагировал на "назначение" Где Дзерби следующим тренером Ман Сити: "Вы хотите меня уволить?"

Я работал с ним в 32 года и чувствовал себя сильнее, чем когда-либо. Де Дзерби дает чувство важности. Он знает, когда и как мотивировать футболиста. Роберто уделяет внимание человеческому аспекту в тренерстве, что очень важно.

Де Дзерби лучше Гвардиолы? Конечно", – цитирует Боатенга Football Italia.

Боатенг работал под руководством Де Дзерби в сезоне-2018/19 в Сассуоло перед трансфером в Барселону. Кевин-Принс за карьеру сменил более десяти клубов, а наибольших успехов достиг в Милане.

Де Дзерби не получил достойного признания в Шахтере – теперь итальянец творит моду в АПЛ и влюбляет в свой футбол Гвардиолу