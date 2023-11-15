Кевін-Прінс Боатенг зізнався, що робота з Роберто Де Дзербі мала важливе значення в його кар'єрі.

"Якби я зустрівся з Де Дзербі 10-12 років тому, все було б інакше. Думаю, це найкращий тренер наступних 20-30 років. Він здатен прокачати кожного футболіста: від резервного воротаря до основного форварда.

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Я працював з ним у 32 роки і почувався сильнішим, ніж будь-коли. Де Дзербі дає відчуття важливості. Він знає, коли і як мотивувати футболіста. Роберто приділяє увагу людському аспекту в тренерстві, що дуже важливо.

Де Дзербі кращий за Гвардіолу? Звичайно", – цитує Боатенга Football Italia.

Боатенг працював під керівництвом Де Дзербі у сезоні-2018/19 в Сассуоло перед трансфером у Барселону. Кевін-Прінс за кар'єру змінив понад десять клубів, а найбільших успіхів досяг у Мілані.

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