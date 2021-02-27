В рамках 26-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити принимает лондонский Вест Хэм. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости.

Матч Манчестер Сити – Вест Хэм начнется в 14:30 по киевскому времени. В прямом эфире поединок покажет Setanta Sports, а "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ярмоленко остается в лазарете Вест Хэма – Мойес вспомнил об украице перед матчем против Манчестер Сити

Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола провел ротацию после поединка с Боруссией М в Лиге чемпионов. Отдых получили Канселу, Ляпорт, Стерлинг, Фоден и Жезус. Они – на скамейке запасных. Зато украинец Александр Зинченко снова в старте на АПЛ. "Молотки" в свою очередь имеют две большие потери. Дэвид Мойес вынужден играть без ведущего центрбека Огбонны, а также в заявку не попал основной кипер лондонцев Фабиански.

Стартовые составы команд:

Манчестер Сити:

Вест Хэм: