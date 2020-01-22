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Де Брюйне установил уникальное достижение по ассистам в АПЛ

00:50 52 Читати українською
Де Брюйне установил уникальное достижение по ассистам в АПЛ
Кевин де Брюйне / официальный сайт АПЛ

Полузащитник Манчестер Сити Кевин де Брюйне установил невероятное достижение в выездном матче 24-го тура АПЛ против Шеффилд Юнайтед (1:0).

 
Серхио Агуэро 73’
73’ Серхио Агуэро

Бельгиец стал первым игроком, которому удалось оформить минимум 15 результативных передач в трех сезонах Премьер-лиги. Об этом сообщает Opta Sports.

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Де Брюйне отдал голевой пас на Серхио Агуэро в матче против Шеффилд Юнайтед. Забитый аргентинцем мяч стал единственным в этом поединке. Это уже 15-й ассист для хавбека "горожан" в сезоне 2019/20. Подобную отметку бельгийский полузащитник покоряет уже в третий раз.

В нынешней кампании Кевин де Брюйне провел 22 матча в АПЛ, в которых забил 7 мячей.

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Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Рекорды АПЛ
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