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Де Брюйне объяснил, как коронавирус уже повлиял на развитие его карьеры

11:23 43 Читати українською
Де Брюйне объяснил, как коронавирус уже повлиял на развитие его карьеры
Кевин де Брюйне / Reuters

Полузащитник Манчестер Сити Кевин де Брюйне рассказал о карьерных планах после завершения карантина.

"Сказал своей жене, что поиграю в футбол немного дольше. Понял это во время этого карантина. Я не могу сидеть дома. Сказал ей, что продолжу карьеру в два года.

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Пора уже играть в футбол. Я скучаю за ним, мне трудно. Но футбол сейчас не на первом месте. Люди обожают футбол, но безопасность важнее", – цитирует де Брюйне The Telegraph.

Напомним, из-за пандемии коронавируса COVID-19 чемпионат Англии приостановлен с 29 тура. Предварительная дата обновления чемпионатов – 30 апреля.

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Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне Манчестер Сити Манчестер Сити Англия коронавирус
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