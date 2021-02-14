"Я общался с врачами, и они сказали мне, что он может вернуться на следующей неделе. Если он сможет начать тренироваться с командой на следующей неделе, то это хорошие новости для нас.

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Его восстановление проходит хорошо, но в любой момент его темпы могут снизиться. Я сказал и врачам, и самому Кевину, что мы не можем забывать, что произошло, когда мы вдруг выиграли Премьер-лигу. Кевин был травмирован почти весь сезон. У него было мышечное повреждение, затем он вернулся и снова дернул мышцу. Я не хочу рисковать", – цитирует Гвардиолу Sky Sports.

К слову, де Брюйне травмировался 20 января, а на восстановление должно было уйти 4-6 недель. В текущем сезоне Кевин провел в футболке Манчестер Сити 23 встречи, в которых отличился 3 голами и 14 ассистами.

Подопечные Гвардиолы имеют серьезных соперников в ближайшее время: Эвертон и Арсенал в АПЛ (17 и 21 февраля соответственно), а также Боруссия Менхенгладбах в Лиге чемпионов (24 февраля).

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