"Я спілкувався з лікарями, і вони сказали мені, що він може повернутися наступного тижня. Якщо він зможе почати тренуватися з командою наступного тижня, то це хороші новини для нас.

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Його відновлення проходить добре, але в будь-який момент його темпи можуть знизитися. Я сказав і лікарям, і самому Кевіну, що ми не можемо забувати, що сталося, коли ми вдруге виграли Прем'єр-лігу. Кевін був травмований майже весь сезон. У нього було м'язове ушкодження, потім він повернувся і знову смикнув м'яз. Я не хочу ризикувати", – цитує Гвардіолу Sky Sports.

До слова, де Брюйне травмувався 20 січня, а на відновлення мало піти 4-6 тижнів. У поточному сезоні Кевін провів у футболці Манчестер Сіті 23 зустрічі, в яких відзначився 3 голами та 14 асистами.

Підопічні Гвардіоли мають серйозних суперників найближчим часом: Евертон та Арсенал в АПЛ (17 та 21 лютого відповідно), а також Борусія Менхенгладбах в Лізі чемпіонів (24 лютого).

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