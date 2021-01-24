"Такая травма – это совсем не плохо, учитывая грядущий чемпионат Европы. Так Кевин сможет получить необходимый отдых в эти напряженные футбольные месяца.

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Он сможет восстановить силы, для него это может стать чем-то вроде новой предсезонной подготовки к Евро-2020. На самом деле, отсутствие Кевина течение 6 недель – идеальная ситуация, ну, с нашей точки зрения. Для игрока и его клуба все иначе", – поделился Сас в комментарии The Mirror.

К слову, в текущем сезоне Кевин провел в футболке Манчестер Сити 23 встречи, в которых отметился тремя голами и четырнадцатью ассистами. "Горожане" сейчас расположились на 2 месте.

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