toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
КОРОНАВИРУС ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Давид Силва может вернуться в родной клуб

18:34 87 Читати українською
Давид Силва может вернуться в родной клуб
Давид Силва / фото из соцсетей

Полузащитник английского Манчестер Сити Давид Силва новый сезон может начать в чемпионате Испании.

Опытный хавбек ведет переговоры с Валенсией о подписании контракта летом, сообщает ESPN.

Милан хочет бесплатно подписать Давида Силву

Если стороны договорятся о переходе, то Давид Силва оформит возвращение в родной клуб. 34-летний испанец является воспитанником "летучих мышей", занимаясь там с 14-летнего возраста. Именно с Местальи Давид Силва перебрался на Этихад в 2010 году за 28,75 млн евро.

После завершения сезона 2019/20 полузащитник станет свободным агентом, поэтому достанется Валенсии бесплатно. Ранее на него претендовали клубы из МЛС, японский Виссел Кобе и Бетис, а сам 2-кратный победитель Евро и чемпион мира-2010 хотел завершить карьеру в Лас-Пальмасе.

В нынешнем сезоне Давид Силва провел 19 матчей в АПЛ, в которых забил 3 мяча и оформил 7 результативных передач.

Хто найшвидший футболіст світу 2020 року – Мбаппе, партнери Зінченка і несподіванки у топ-10

blog_ava
Экс-тренер Милана признался, кто был настоящим инициатором трансфера Шевченко
09:15
714
Теги
Трансферы Трансферы Чемпионата Англии Трансферы Чемпионата Испании Испания Трансферы Манчестер Сити Давид Силва Давид Силва Валенсия Валенсия Манчестер Сити Манчестер Сити
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
16
мин
Брайтон
22:00
Ливерпуль
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук