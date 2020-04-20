Давид Силва может вернуться в родной клуб

Полузащитник английского Манчестер Сити Давид Силва новый сезон может начать в чемпионате Испании.

Опытный хавбек ведет переговоры с Валенсией о подписании контракта летом, сообщает ESPN.

Милан хочет бесплатно подписать Давида Силву

Если стороны договорятся о переходе, то Давид Силва оформит возвращение в родной клуб. 34-летний испанец является воспитанником "летучих мышей", занимаясь там с 14-летнего возраста. Именно с Местальи Давид Силва перебрался на Этихад в 2010 году за 28,75 млн евро.

После завершения сезона 2019/20 полузащитник станет свободным агентом, поэтому достанется Валенсии бесплатно. Ранее на него претендовали клубы из МЛС, японский Виссел Кобе и Бетис, а сам 2-кратный победитель Евро и чемпион мира-2010 хотел завершить карьеру в Лас-Пальмасе.

В нынешнем сезоне Давид Силва провел 19 матчей в АПЛ, в которых забил 3 мяча и оформил 7 результативных передач.

Хто найшвидший футболіст світу 2020 року – Мбаппе, партнери Зінченка і несподіванки у топ-10