toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Милан хочет бесплатно подписать Давида Силву

20:54 30 Читати українською
Милан хочет бесплатно подписать Давида Силву
Давид Силва / Getty images

Полузащитник Манчестер Сити Давид Силва может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Милан заинтересован в услугах испанского хавбека и попытается подписать его на правах свободного агента, сообщает Corriere dello Sport.

Давид Силва получил неожиданный вариант на родине – ветерана сватали в МЛС

По информации издания, директор Милана Паоло Мальдини уже провел первые переговоры с агентом футболиста, чтобы оценить вероятность трансфера. Вскоре ожидается следующий раунд переговоров.

Добавим, что 34-летний Силва выступает за манкунианцев с 2010 года, в его активе 423 матча за клуб, 73 гола и 134 результативных передач. Его контракт с "горожанами" истекает уже летом, Давид еще в начале нынешнего сезона сообщил, что эта кампания станет для него последней в Манчестере.

Шахтер имеет самый стабильный состав в УПЛ, уникальный Атлетик – лидер среди элитных лиг, Тоттенхэм возглавляет грандов

blog_ava
"Динамо могло выигрывать у Баварии 4:0 или 5:0". Олег Лужный – о драматической ничьей 3:3 в полуфинале ЛЧ 1998/99
13:00
1179
Теги
Италия Трансферы Трансферы Манчестер Сити Манчестер Сити Манчестер Сити Трансферы Милана Милан Милан Давид Силва Давид Силва
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
23
час
:
36
мин
Ньюкасл
22:00
Вест Хэм
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук