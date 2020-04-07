Милан хочет бесплатно подписать Давида Силву

Полузащитник Манчестер Сити Давид Силва может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Милан заинтересован в услугах испанского хавбека и попытается подписать его на правах свободного агента, сообщает Corriere dello Sport.

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По информации издания, директор Милана Паоло Мальдини уже провел первые переговоры с агентом футболиста, чтобы оценить вероятность трансфера. Вскоре ожидается следующий раунд переговоров.

Добавим, что 34-летний Силва выступает за манкунианцев с 2010 года, в его активе 423 матча за клуб, 73 гола и 134 результативных передач. Его контракт с "горожанами" истекает уже летом, Давид еще в начале нынешнего сезона сообщил, что эта кампания станет для него последней в Манчестере.

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