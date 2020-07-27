Силва – о своем последнем матче в АПЛ: Буду скучать по всему, даже по погоде – надеюсь, Ман Сити сможет выиграть ЛЧ

34-летний испанец отдал Манчестер Сити 10 сезонов и стал 4-кратным чемпионом Англии. Поединок против Норвича стал для Силвы последним в Премьер-лиге.

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"Конечно, я горжусь этим периодом. Мы выиграли несколько трофеев – это невероятно. Это был последний поединок для меня в чемпионате. Я буду скучать по всему в Англии – ребятам, тренерам, даже по погоде. В Манчестер Сити – удивительные люди. Я – счастливый человек.

Надеюсь, мы сможем выиграть Лигу чемпионов. Жаль, что не будет наших болельщиков, но безопасность людей – прежде всего", – цитирует Силву официальный сайт Манчестер Сити.

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