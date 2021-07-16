Давид Луис продолжит карьеру в Турции – бразилец будет играть вместе с Балотелли
20:34 - Читати українською
Бразильский защитник Давид Луис согласился на предложение из турецкой Суперлиги.
Давид Луис станет футболистом Адана Демирспора, сообщает местное издание Fanatik.
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34-летний бразилец подпишет контракт с турецким клубом на правах свободного агента, ведь его сотрудничество с Арсеналом завершилось в конце июня. Ранее, Демирспор объявил о трансфере скандального экс-форварда сборной Италии Марио Балотелли.
В прошлом сезоне Адана Демирспор квалифицировался из низшего дивизиона в турецкую Суперлигу.
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