Бразильский защитник Давид Луис согласился на предложение из турецкой Суперлиги.

Давид Луис станет футболистом Адана Демирспора, сообщает местное издание Fanatik.

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34-летний бразилец подпишет контракт с турецким клубом на правах свободного агента, ведь его сотрудничество с Арсеналом завершилось в конце июня. Ранее, Демирспор объявил о трансфере скандального экс-форварда сборной Италии Марио Балотелли.

В прошлом сезоне Адана Демирспор квалифицировался из низшего дивизиона в турецкую Суперлигу.

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