Давід Луїс продовжить кар'єру в Туреччині – бразилець гратиме разом із Балотеллі
16 липня 20:30 - Читать на русском
Бразильський захисник Давід Луїс погодився на пропозицію з турецької Суперліги.
Давід Луїс стане футболістом Адана Демірспора, повідомляє місцеве видання Fanatik.
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34-річний бразилець підпише контракт з турецьким клубом на правах вільного агента, адже його співпраця з Арсеналом завершилась наприкінці червня. Раніше Демірспор оголосив про трансфер скандального екс-форварда збірної Італії Маріо Балотеллі.
У минулому сезоні Адана Демірспор кваліфікувався з нижчого дивізіону до турецької Суперліги.
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