Бразильський захисник Давід Луїс погодився на пропозицію з турецької Суперліги.

Давід Луїс стане футболістом Адана Демірспора, повідомляє місцеве видання Fanatik.

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34-річний бразилець підпише контракт з турецьким клубом на правах вільного агента, адже його співпраця з Арсеналом завершилась наприкінці червня. Раніше Демірспор оголосив про трансфер скандального екс-форварда збірної Італії Маріо Балотеллі.

У минулому сезоні Адана Демірспор кваліфікувався з нижчого дивізіону до турецької Суперліги.

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