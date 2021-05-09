Между защитником Барселоны Жераром Пике и нападающим Атлетико Луисом Суаресом состоялась словесная перепалка во время поединка 35-го тура Ла Лиги.

Эпизод случился в конце первого тайма – Суарес столкнулся с тер Штегеном и выпрашивал пенальти в ворота Барселоны.

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Голкипер каталонцев довольно спокойно отреагировал на такие действия соперника: "Эй, Луис, так не делается!", пытаясь поднять нападающего. Другая реакция была у Пике: "Давай, толстяк, не за**ывай меня", – в эмоциях крикнул защитник на своего экс-партнера по Барселоне.

Отметим, что перед поединком Суарес довольно трогательно поздоровался с игроками "блаугранас", но статус матча повлиял на настрой всех игроков. В итоге, командам так и не удалось выявить сильнейшего – Барселона и Атлетико разошлись миром.

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