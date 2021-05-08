Наставник Барселоны Рональд Куман имеет неприятные новости после поединка с Атлетико (0:0) в 35-м туре Примеры.

Серхио Бускетс столкнулся головами со Стефаном Савичем в поединке с "матрасниками". Хавбека "блаугранас" сразу заменили и отправили в больницу.

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Как сообщает официальный Twitter клуба, в медицинском учреждении он прошел обследование, после которого ему диагностировали ушиб лица с переломом верхней челюсти. Сроки восстановления Бускетса не уточняются. Известно лишь, что его состояние улучшается.

К слову, 32-летний опорный хавбек в этом сезоне провел 47 поединков в футболке Барселоны во всех турнирах, в которых отметился 4 ассистами.

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