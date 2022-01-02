"Если брать результаты в УПЛ – это, конечно, Де Дзерби, поскольку команда идет на первой строчке в чемпионате.

Леоненко признался, какого тренера считает своим учителем

Если же выбирать из тех, кто мне нравится – то Скрипник, наверное. Он для меня – тренер, потому что мучается там в Заре. Если бы ему Геллер помогал, то луганчане точно были бы уже... Хорошие футболисты ушли, остались те, кто остался. Скрипник из них что-то лепит и даже умудрился в еврокубках кого-то обыграть, заработав для клуба 5 млн евро.

В конце концов, и Д'Артаньян (Игор Йовичевич, – Футбол 24) себя хорошо проявил, поэтому, наверное, именно его и назову лучшим", – сказал Леоненко в программе "Пряма червона".

Напомним, на зимнюю паузу СК Днепр-1 ушел на третьей строчке УПЛ, Заря с отставания в четыре очка – четвертая.

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