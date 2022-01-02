"Якщо брати результати в УПЛ – то, звісно, Де Дзербі, оскільки команда йде на першій сходинці у чемпіонаті.

Леоненко зізнався, якого тренера вважає своїм вчителем

Якщо ж обирати з тих, хто мені подобається – то Скрипник, напевно. Він для мене – тренер, бо мучиться там в Зорі. Якби ще йому Геллер допомагав, то луганці точно були б вже... Хороші футболісти пішли, залишись ті, хто залишились. Скрипник з них щось ліпить і навіть примудрився у єврокубках когось обіграти, заробивши для клубу 5 млн євро.

Зрештою, і Д'Артаньян (Ігор Йовічевіч, – Футбол 24) себе добре проявив, тому, напевно, саме його і назву найкращим", – сказав Леоненко у програмі "Пряма червона".

Нагадаємо, на зимову паузу СК Дніпро-1 пішов на третій сходинці УПЛ, Зоря з відставання у чотири очки – четверта.

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