У вівторок відбулись поєдинки 8 туру відбору на чемпіонат світу у групах F та І.

Відбір на ЧС-2022, 8 тур

Група F

Данія – Австрія – 1:0

Гол: Меле, 53

Фарерські острови – Шотландія – 0:1

Гол: Дайкс, 86

Ізраїль – Молдова – 2:1

Голи: Захаві, 28, Даббур, 49 – Ніколаеску, 90+5

Вилучення: Рябчук, 86 (М)

Група І

Англія – Угорщина – 1:1

Голи: Стоунз, 37 – Шаллай, 24

Албанія – Польща – 0:1

Гол: Свідерскі, 77

Сан-Маріно – Андорра – 0:3

Голи: Пуйоль, 10, Морено, 55, Бетріу, 89

Данія слідом за Німеччиною могла гарантувати собі вихід на Мундіаль, якби перемогла Австрію. Підопічні Юлманда виконали завдання завдяки зусиллям Меле. На 53-й хвилині одноклубник Руслана Маліновського скористався зручною передачею Ділейні – 1:0.

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Шотландія впевнено зберігає другу сходинку групи, але з Фарерами довелося попітніти. "Тартанові" бились в стіну 86 хвилин, допоки форвард КПР Ліндон Дайкс не скористався рикошетом від захисника. Ізраїль веде лише примарну боротьбу за друге місце з відставанням у 4 очки, хоча Манор Соломон і компанія розібрались з Молдовою. Хавбек Шахтаря оформив результативну передачу на феноменального Захаві, для якого це вже 8-й гол у поточному відборі.

Натомість Англія на чемпіонат світу поки не вийшла. Фіналісти Євро не могли це зробити навіть у разі перемоги над угорцями, але її і не сталось. До перерви суперники обмінялися голами Шаллая та Стоунза, встановивши остаточний рахунок. Головним переслідувачем "Трьох левів" стала Польща, яка дотиснула Албанію в скандальній зустрічі за друге місце групи І. Після гола Свідерскі на трибунах розпочався безлад, а автору точного удару кинули пластикову пляшку в голову. Арбітру довелося зупиняти гру на 20 хвилин. Зрештою, гравці таки повернулись на поле, щоб зафіксувати мінімальну перемогу "Кадри".

"Вишенька" на торті – битва Сан-Маріно з Андоррою. Команди благополучно програвали решті учасників групи, але останніми все ж фінішували господарі. Андорра виграла обидва очні матчі із загальним рахунком 5:0.

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