Відбулися чергові матчі відбору до чемпіонату світу-2022 у групах А, В і С. Сербія, Португалія, Швеція, Швейцарія та Болгарія відсвяткували перемоги.

Відбір до ЧС-2022

Група А

Португалія – Люксембург – 5:0

Голи: Роналду, 8 (пен), 13 (пен), 87, Фернандеш, 18, Палінья, 69

Сербія – Азербайджан – 3:1

Голи: Влаховіч, 30 (пен), 53, Тадіч, 83 (пен) – Дадашов, 45+2

Група В

Косово – Грузія – 1:2

Голи: Мурікі, 45 (пен) – Окріашвілі, 11, Давіташвілі, 82

Швеція – Греція – 2:0

Голи: Форсберг, 58 (пен), Ісак, 68

Вилучення: Хацідіакос, 86 (Г)

Група С

Болгарія – Північна Ірландія – 2:1

Голи: Неделев, 53, 63 – Вашингтон, 35

Литва – Швейцарія – 0:4

Голи: Емболо, 31, 45, Штеффен, 42, Гаврановіч, 90+4

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Португалія легко розправила з Люксембургом, в складі якого вийшли Жерсон Родрігес і лідер Ворскли Олів'є Тілль. Вже на перших хвилинах португальці заробили два пенальті – Роналду обидва реалізував. Фернандеш і Палінья довершили розгром, а Кріштіану наприкінці зустрічі оформив хет-трик.

Однак Португалія не стала лідером групи А, бо Сербія дотиснула Азербайджан. Балканці домінували, відкрили рахунок, але наприкінці першого тайму голкіпер Райковіч злочинно привіз гол на свої ворота. По перерві Сербія все ж вирвала перемогу, набрала 17 очок і знову обійшла Португалію. У Роналду і Ко на один бал менше, але є матч у запасі.

Швеція у вересні сенсаційно програла Греції на виїзді та втратила контроль над ситуацією. Сьогодні "синьо-жовті" також були близькими до фіаско – греки виглядали не гірше, влучали у каркас і навіть забили з офсайду. Однак по перерві Ісак заробив для скандинавів пенальті, а Форсберг його реалізував. Згодом Ісак закріпив перевагу господарів. Швеція набрала 15 очок і випередила Іспанію не вершині групи В. Грузія переграла Косово та піднялася з останнього місця.

Швейцарія зберігає шанси на прямий вихід на чемпіонат світу. "Наті" спокійно розгромили Литву та зрівнялися з Італією за очками. Емболо оформив дубль, ще один красивий гол в активі Штеффена. В іншому матчі цієї групи Болгарія здійснила камбек проти Північної Ірландії завдяки дублю Неделева. Однак турнірних перспектив у жодної з цих команд немає.

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