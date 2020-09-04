"Я доволен подготовкой команды к поединку с датчанами, отношением ребят к работе. Попробуем показать хорошую игру, а будет игра, будет и результат.

Дания U-21 – Украина U-21: команда Ротаня вылетела на матч квалификации к Евро-2021

С командой мы не виделись девять месяцев. Чувствуется, что за это время ребята повзрослели, стали более ответственными. Вижу, что они хотят воплотить в жизнь наше видение футбола.

Что касается сборной Дании, то за это время в игре соперника мало что могло измениться, ведь они не играли девять месяцев. У датчан есть травмированные, есть и те футболисты, которые восстановились после повреждений. Уверен, что матч будет интересным. В целом мы знаем, чего ожидать от лидера нашей группы. Я верю в своих ребят", – цитирует слова Ротаня официальный сайт УАФ.

Матч Дания U-21 – Украина U-21 состоится в Ольборге сегодня, 4 сентября. После пяти туров украинцы занимают лишь 4-е место в турнирной таблице группы 8, имея в активе 3 очка и игру в запасе. В свою очередь датчане – лидеры (15 пунктов), вторые – румыны (10 очков).

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