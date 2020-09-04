"Я задоволений підготовкою команди до поєдинку з данцями, ставленням хлопців до роботи. Спробуємо показати хорошу гру, а буде гра, буде й результат.

Данія U-21 – Україна U-21: команда Ротаня вилетіла на матч кваліфікації до Євро-2021

Із командою ми не бачилися дев'ять місяців. Відчувається, що за цей час хлопці подорослішали, стали більш відповідальними. Бачу, що вони хочуть втілити в життя наше бачення футболу.

Що стосується збірної Данії, то за цей час у грі суперника мало що могло змінитися, адже вони теж не грали дев'ять місяців. У данців є травмовані, є й ті футболісти, які відновилися після ушкоджень. Упевнений, що матч буде цікавим. Загалом ми знаємо, чого очікувати від лідера нашої групи. Я вірю у своїх хлопців", – цитує слова Ротаня офіційний сайт УАФ.

Матч Данія U-21 – Україна U-21 відбудеться в Ольборзі сьогодні, 4 вересня. Після п'яти турів українці посідають лише 4-те місце в турнірній таблиці групи 8, маючи в активі 3 очки та гру в запасі. Натомість данці – лідери (15 пунктів), другі – румуни (10 очок).

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