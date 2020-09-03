Украинская молодежка отправилась на поединок 6-го тура отбора к чемпионату Европы против сверстников из Дании.

В составе делегации молодежной сборной Украины – 23 игрока, сообщает официальный сайт УАФ.

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Вратари: Дмитрий Ризнык (Ворскла), Олег Билык (Александрия), Анатолий Трубин (Шахтер)

Защитники: Ефим Конопля (Десна), Александр Сирота, Даниил Скорко, Илья Забарный (все – Динамо), Владислав Дубинчак (СК Днепр-1), Евгений Чеберко (ЛАСК), Владислав Бабогло (Александрия)

Полузащитники: Георгий Цитаишвили, Богдан Леднев (оба – Динамо), Сергей Булеца, Арсений Батагов, Александр Назаренко (все – СК Днепр-1), Максим Лунёв (Заря), Максим Чех, Алексей Кащук, Дмитрий Топалов (все – Мариуполь), Виктор Корниенко, Артем Бондаренко (оба – Шахтер)

Нападающие: Эрик Шуранов (Нюрнберг), Даниил Сикан (Шахтер)

Накануне вылета игроки сдали ПЦР-тесты на коронавирус. Все они были негативними. Эту процедуру команда повторит и в день матча. Что касается предматчевых мероприятий, то после обеда у ребят Ротаня будет небольшой отдых и теория, а затем состоится предигровая тренировка.

Матч Дания U-21 – Украина U-21 состоится в Ольборге в пятницу, 4 сентября. После пяти туров украинцы занимают лишь 4-е место в турнирной таблице группы 8, имея в активе 3 очка и игру в запасе. В свою очередь датчане – лидеры (15 пунктов), вторые – румыны (10 очков).

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