Молодіжна збірна України не змогла втримати перемогу над однолітками з Данії в рамках відбору на Євро-2021. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Українці могли виходити вперед вже на другій хвилині – півзахисник СК Дніпро-1 Олександр Назаренко протягнув м'яча від центра поля і, вийшовши сам на сам, не зміг переграти кіпера данців, який виставивши руку, зумів перервати політ сфери. Згодом свій шанс втратив Данило Сікан, якому також не вдалось обдурити Олівера Крістенсена. Господарі створили кілька небезпечних моментрів, в цілому володіючи ініціативою, однак перший тайм закінчився без голів.

Сікан дав простий рецепт успішної гри молодіжки у матчах проти Данії та Фінляндії

По перерві Ольсен влучив у стійку наших воріт, а на 73-й хвилині своє слово сказав Сікан, вивівши Україну вперед після пасу форварда Маріуполя Дмитра Топалова. Вже за мить Владислав Дубінчак міг подвоювати, але пробив вище воріт. Команда Ротаня трималась до останнього і, здавалось, зможе здобути надважливі три очки, однак не встояла. На четвертій доданій до матчу хвилині Еміль Рійс у скандальному епізоді вдало зіграв на добиванні і врятував для своєї команди нічию.

Як наслідок, Україна після п'яти матчів опустилась на 5-ту сходинку, маючи у своєму активі чотири очки, данці з 16-ма пунктами впевнено лідирують у групі.

Україна U-21 не втримала перемогу над ровесниками з Данії – скандальний гол на 5-й доданій хвилині ховає шанси на Євро