"Команда настроена по-боевому. Очень хотим привезти максимум из Дании и Финляндии. Команда должна стараться играть в свой футбол. Не просто бить вперед мяч, а пытаться его контролировать. Молодежная сборная Украины хочет действовать первым номером.

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Сыгранности коллективу должно хватить. Руслан Петрович нам все рассказывает, показывает, мы проводим много теоретических занятий. И если что-то непонятно, к аставнику можно подойти и спросить, он всегда в контакте с футболистами.

Шанс у нас есть, даже когда мы находимся в таком сложном положении. Опять же, команда стремится доказать, что неудачный старт в отборочном турнире был нелепой случайностью. Мы будем бороться до конца, иначе зачем вообще куда-то ехать", – сказал Сикан в комментарии официальному сайту УАФ.

Напомним, матч Дания U-21 – Украина U-21 состоится в Ольборге сегодня, 4 сентября. После пяти туров украинцы занимают лишь 4-е место в турнирной таблице группы 8, имея в активе 3 очка и игру в запасе. Датчане – лидеры (15 пунктов), вторые – румыны (10 очков).

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