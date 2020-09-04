Дания U-21 – Украина U-21: онлайн-трансляция матча квалификации к Евро-2021
Молодежные сборные Дании и Украины играют в Ольборге. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости.
Матч Дания U-21 – Украина U-21 начался в 19:00 по киевскому времени. "Футбол 24" ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. Ранее тренеры молодежных сборных уже определились с перечнем игроков, которые выйдут на поле со стартовых минут.
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Стартовые составы команд:
Дания U-21: Кристенсен – Бьеррегор, Бех, Нельссон, Клиттен – Мадсен, Нартей, Хольсе – Ольсен, Винн, Дамсгор
Запасные: Виндаль-Йенсен, Андерсен, Дреен, Ибсен, Исаксен, Рийс, Соренсен, Серы Ларсен, Хьюлманд
Украина U-21: Билык – Конопля, Забарный, Чеберко, Дубинчак – Батагов, Булеца, Бондаренко – Цитаишвили, Сикан, Назаренко
Запасные: Ризнык, Бабогло, Корниенко, Леднев, Лунёв, Сирота, Топалов, Чех, Шуранов
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