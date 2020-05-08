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Дания готова принять Евро-2020 несмотря на велотурнир Тур де Франс

11:51 6 Читати українською
Дания готова принять Евро-2020 несмотря на велотурнир Тур де Франс
Стадион Паркен / Фото dbu

Дания предоставила официальный ответ УЕФА о возможности проведения Евро-2020 в Копенгагене.

"Чемпионат Европы – один из крупнейших спортивных турниров в мире. Это историческое событие, и мы примем четыре матча в Копенгагене, чтобы подарить футбольный праздник всей стране. Это будет большое событие как для сборной, так и для датских болельщиков.

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Спасибо представителям стадиона Паркен, города Копенгаген, УЕФА и Тур де Франс за то, что все стороны нашли конструктивные решения для сложной задачи сочетания турниров в течение нескольких недель. Мы с предвкушением ждем спортивного лета в 2021 году", – заявил президент местной федерации футбола на официальном сайте организации.

Напомним, после переноса Евро-2020 на следующий год в Дании забеспокоились по поводу проведения турнира, ведь на это время в Копенгагене были запланированы велогонки Тур де Франс.

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Паркен Дания Дания Евро-2020
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