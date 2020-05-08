Данія готова прийняти Євро-2020 попри велотурнір Тур де Франс

Данія надала офіційну відповідь УЄФА щодо можливості проведення Євро-2020 у Копенгагені.

"Чемпіонат Європи – один з найбільших спортивних турнірів у світі. Це історична подія, і ми приймемо чотири матчі в Копенгагені, щоб подарувати футбольне свято всій країні. Це буде велика подія як для збірної, так і для данських вболівальників.

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Дякую представникам стадіону Паркен, міста Копенгаген, УЄФА і Тур де Франс за те, що всі сторони знайшли конструктивні рішення для складного завдання поєднання турнірів протягом декількох тижнів. Ми з передчуттям чекаємо спортивного літа у 2021 році", – заявив президент місцевої федерації футболу на офіційному сайті організації.

Нагадаємо, після переносу Євро-2020 на наступний рік, у Данії занепокоїлись з приводу проведення турніру, адже на цей час у Копенгагені були заплановані велоперегони Тур де Франс.

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