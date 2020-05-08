"Так случилось, значит, Богу так было лучше": Беседин – о шансе сыграть на Евро "благодаря" коронавирусу

Форвард Динамо Артем Беседин рассказал о своем моральном состоянии и шансах вернуться в футбол после дисквалификации за допинг.

"Конечно, я еще должен поиграть в большом футболе. Самое сложное время уже позади.

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Сейчас надо работать, чтобы быть намного сильнее к тому времени, когда я буду возвращаться. Евро перенесли под меня? Не смешно. Так случилось, значит, Богу так было лучше", – сказал Беседин в эфире YouTube-канала Бомбардир.

Напомним, из-за провала допинг-теста бомбардир Динамо получил дисквалификацию на один год. Отсчет начался с 19 декабря, когда в пробе нападающего обнаружили запрещенные вещества. Беседин должен был пропустить Евро, однако перенос форума из-за коронавируса "помог" игроку сборной Украины.

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