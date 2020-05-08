toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Евро-2020
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

"Так случилось, значит, Богу так было лучше": Беседин – о шансе сыграть на Евро "благодаря" коронавирусу

09:17 48 Читати українською
"Так случилось, значит, Богу так было лучше": Беседин – о шансе сыграть на Евро "благодаря" коронавирусу
Артем Бєсєдін / Сайт УАФ

Форвард Динамо Артем Беседин рассказал о своем моральном состоянии и шансах вернуться в футбол после дисквалификации за допинг.

"Конечно, я еще должен поиграть в большом футболе. Самое сложное время уже позади.

Беседин назвал идеальный вариант завершения УПЛ

Сейчас надо работать, чтобы быть намного сильнее к тому времени, когда я буду возвращаться. Евро перенесли под меня? Не смешно. Так случилось, значит, Богу так было лучше", – сказал Беседин в эфире YouTube-канала Бомбардир.

Напомним, из-за провала допинг-теста бомбардир Динамо получил дисквалификацию на один год. Отсчет начался с 19 декабря, когда в пробе нападающего обнаружили запрещенные вещества. Беседин должен был пропустить Евро, однако перенос форума из-за коронавируса "помог" игроку сборной Украины.

Евро-2020 перенесено, Украина с риском остаться без Шевченко – кто выиграл и проиграл от решения УЕФА

blog_ava
Новичок сборной Украины выполнил украинскую песню на посвящении – не понравилось только Ракицкому, хотел русскую
10:13
129
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Евро-2020 Сборная Украины коронавирус Украина Украина Артем Беседин Артем Беседин
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
4
час
:
18
мин
Бавария
16:30
Фрайбург
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук