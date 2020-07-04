toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Дани Алвес убедил Артура променять Барселону на Ювентус – легендарный защитник делал так же

4 июля 15:59 - Читати українською
Дани Алвес убедил Артура променять Барселону на Ювентус – легендарный защитник делал так же
Артур и Алвес в сборной Бразилии / Getty Images

Бывший защитник Барселоны Дани Алвес помог переходу своего соотечественника Артура в Ювентус.

Звонки Алвеса стали важным аргументом в решении хавбека переехать в Турин, информирует ESPN.

Большой Пьянич: звездный новичок Барселоны организовал праздник по случаю трансфера – танцевал и плакал

Артур до последнего не хотел покидать Барселону, однако 37-летний защитник заверил, что в Ювентусе перспективы будут не хуже. В свое время Алвес также покидал Камп Ноу ради "Старой синьоры", правда, продержался в Италии только сезон. Консультацию Артуру давали и нынешние бразильцы Ювентуса – Алекс Сандро и Дуглас Коста.

Напомним, Барселона продала воспитанника Гремио за 72 млн евро, еще 10 млн предусмотрены бонусами.

Барселона витратила на трансфери 1 мільярд євро, але провалилась – як почалась війна всіх проти всіх

blog_ava
Шахтер отпустит игроков в короткий отпуск – бразильцам привычный отдых не светит
07:30
668
Теги
Италия Ювентус Ювентус Испания Барселона Барселона Артур Дани Дани Алвес
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
11
мин
Бернли
14:00
Шеффилд Юнайтед
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук