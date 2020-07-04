Дани Алвес убедил Артура променять Барселону на Ювентус – легендарный защитник делал так же

Бывший защитник Барселоны Дани Алвес помог переходу своего соотечественника Артура в Ювентус.

Звонки Алвеса стали важным аргументом в решении хавбека переехать в Турин, информирует ESPN.

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Артур до последнего не хотел покидать Барселону, однако 37-летний защитник заверил, что в Ювентусе перспективы будут не хуже. В свое время Алвес также покидал Камп Ноу ради "Старой синьоры", правда, продержался в Италии только сезон. Консультацию Артуру давали и нынешние бразильцы Ювентуса – Алекс Сандро и Дуглас Коста.

Напомним, Барселона продала воспитанника Гремио за 72 млн евро, еще 10 млн предусмотрены бонусами.

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